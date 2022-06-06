籃球／備戰世界盃資格賽 中華隊開訓

為2023年世界盃資格賽第三階段準備，中華男籃隊今天在晧宇國際莊敬籃球館報到開訓，為7月1到4日在澳洲墨爾本登場的3場賽事備戰。

中華籃球協會表示，中華男籃隊今天上午共有13位球員完成報到，歸化球員阿提諾將在今天下午加入練球；孫思堯因母隊已有行程，將於明天起加入集訓，本階段中華隊將帶15位球員前往澳洲墨爾本參賽，由教練團依據對戰組合及選手狀況每場登錄12位球員出賽。

中華男籃隊今天開訓，將在晧宇莊敬館訓練至27日，28日出發赴澳洲墨爾本，7月1日首戰中國大陸、7月3日迎戰日本、7月4日再戰中國。

2023年世界盃資格賽第三階段中華男籃隊成員包括總教練周俊三、教練鄭志龍、吳俊雄、廖覎鋕、體能教練陳威志、防護員林鴻凱，以及球員林秉聖（T1特攻）、盧峻翔（PLG領航猿)、林正（PLG領航猿）、王子綱（SBL台啤）、陳兆豪（SBL台啤）、陳又瑋（PLG鋼鐵人）、周暐宸（SBL台銀)、孫思堯（T1太陽）、劉駿霆（T1獵鷹）、游艾喆（政大）、林彥廷（政大）、張鎮衙（政大）、唐維傑（旅美）、林郅為（旅日）和阿提諾（歸化）。