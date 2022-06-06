PLG／季後賽主場首戰 國王正裝走紅毯迎敵

成軍第一年就打進PLG季後賽，新北國王籃球隊9日將迎接主場季後賽首戰，球團今天宣布別具意義的首輪第3戰將與GQ及Audi 攜手，禁衛軍將穿上西裝來「辦公事」，在新莊體育館迎戰新竹街口攻城獅，並邀請球迷穿上黃色系穿搭，和國王一起捍衛「城堡」，力拚延長戰線到決勝第5戰。

PLG季後賽首輪採5戰3勝制，國王前兩戰造訪新竹的比賽都落敗，但回到主場盼能守護下兩場勝利，球團今天也宣布將與台灣知名潮牌Remix推出聯名商品。

球團表示，「禁衛軍」當天將乘坐Audi e-tron Sportback、Audi TT RS與Audi RS 5 Coupé來到新莊體育館，穿著西裝從GQ紅地毯星光大道入場，全程將由新北國王和GQ官方Instagram直播，球迷可以在球場大門入口處，與GQ總編一同以最專業的眼光，選出最佳穿搭球員，即有機會獲得GQ好禮。

新北國王賽季末也將與Remix推出季後賽系列最強聯名，以美式、街頭等元素設計聞名的Remix，理念與新北國王希望打造的「潮流、時尚」形象不謀而合，這次結合籃球元素設計系列聯名商品，並邀請新北國王當家球星楊敬敏示範最潮穿搭。