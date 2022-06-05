T1／挺過假帳號、LOGO爭議 太陽GM汪蔚傑誓言捲土重來

高雄全家海神昨在台中葳格太陽主場「踢館成功」，奪下T1元年總冠軍，賽後太陽隊總經理汪蔚傑在個人臉書發文恭喜海神隊，並吐露一路走來的心聲，期許太陽成為一支勁旅，下一季捲土重來。

汪蔚傑在海神奪冠後發文恭喜，但也提到球隊這一路走來並不簡單：「或許很多人不相信，但是股東們、教練團隊、所有球員們我們都秉持著奪得總冠軍的信念在努力」、「這一路走下來沒有人看好我們太陽隊，實力成績會說話，太陽隊不是弱隊！」

對於球隊0：3遭淘汰，汪蔚傑認為，許多事情就非得刻骨銘心才會記得，而輸球就表示不夠好，接下來距離下一個賽季僅剩下5個月，「我的工作就是打造最好的球隊，成為台中人喜愛的職業籃球隊。有些事情就會成為你的目標和努力奮鬥的動力，謝謝所有支持我們的球迷，明年我們會捲土重來。」

球員出身的汪蔚傑有著20年的執教經驗，其中還在WCBA當過5年教練，籃球經歷相當豐富，本季擔任太陽隊總經理兼任NBA球評，他的貼文被轉貼至PTT，網友稱讚發言得體，並提到太陽一開始被爆出買人頭帳號增粉事件，到後來褒貶不一的球隊Logo，太陽已例行賽第二名的成績先打敗新北中信特攻殺進總冠軍戰，這樣的表現已跌破許多人眼鏡。

網友留言則認為，太陽隊實力不弱，G1、G3的比賽相當精采，教練團陣容也不錯，只希望球團行銷再加強。