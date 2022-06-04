T1聯盟／胡瓏貿獲冠軍賽MVP 黃萬隆：他證明了自己

高雄全家海神今天在T1聯盟總冠軍賽第3戰，以103比100擊敗台中葳格太陽，拿下隊史與聯盟首冠，本土前鋒胡瓏貿獲選冠軍賽MVP，昔日恩師黃萬隆就說：「他證明了自己。」

台灣運彩xT1聯盟今天在台灣體大體育館進行總冠軍系列賽第3戰，客場出擊的高雄全家海神，在5戰3勝制系列賽以直落三橫掃台中葳格太陽，順利奪得隊史與聯盟首冠，而前2戰發揮出色的本土前鋒胡瓏貿，則獲選冠軍賽MVP。

胡瓏貿在總冠軍賽首戰比賽結束前最後0.7秒，飆進超前三分球，第2戰又轟下全場最高的38分，率隊大勝對手30分，並取得聽牌優勢。

比賽結束後，聯盟宣布胡瓏貿獲選為冠軍賽MVP，他感謝一路相挺幫助他的人，包括父母及松山高中時期的恩師黃萬隆夫婦，以及所有海神的隊友，「沒有他們，我拿不到這座MVP。」

巧合的是，今天轉播球評，正是胡瓏貿口中感謝的恩師黃萬隆，他說，聽到自己昔日子弟兵親口說出對他的感謝，「我只有2個字，感動。」

黃萬隆認為，這座冠軍賽MVP對胡瓏貿來說，讓他證明了自己，「證明了他已可獨當一面，不只是球場上的能力，因為他除了能與洋將抗衡，還能夠帶隊奪冠。」

黃萬隆也感性地說，另一方面，他也很感謝胡瓏貿給了他好的經驗和回饋，也希望胡瓏貿能當更多年輕球員的榜樣，讓大家願意透過籃球去追夢。