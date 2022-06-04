T1聯盟／第四節濺血意外 艾倫撞上胡瓏貿都掛彩
T1聯盟總冠軍賽第4節發生「濺血」意外，台中葳格太陽洋將艾倫在轉身強攻時，額頭撞上高雄全家海神本土前鋒胡瓏貿的嘴巴，導致兩人當場濺血，海神暫以85比83領先。
台灣運彩xT1聯盟總冠軍賽，陷入0比2淘汰邊緣的台中葳格太陽，今天在主場台灣體大體育館迎戰聯盟龍頭高雄全家海神。雙方比數一路緊咬，不過太陽今天禍不單行，在上半場結束前，太陽主力洋將桑尼（Sani Sakakini）先遭驅逐出場，第4節禁區主力艾倫（Aaron Geramipoor）又因受傷提前退場治療。
第4節還有8分47秒，艾倫在禁區持球單打，他轉身後額頭直接撞上幫忙協防的海神本土球員胡瓏貿的嘴巴，艾倫直接蹲在地上，胡瓏貿也一臉痛苦地掩住嘴巴。
倒在地上的艾倫滿臉都是鮮血，遭到撞擊的胡瓏貿嘴吧也有出血，比賽一度暫停，處理地板上的血跡，而目前總冠軍賽取得2比0「聽牌」優勢的海神，事發當下僅以85比83取得微幅領先優勢。
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