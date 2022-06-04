T1聯盟／太陽主場背水一戰 主力戰將桑尼卻遭驅逐

T1聯盟總冠軍賽第3戰今天回到台中葳格太陽主場台體大體育館舉行，系列賽0：2背水一戰的太陽，在上半場雖然一度與高雄全家海神拉鋸，不過第二節太陽洋將桑尼（Sani Sakakini）卻因為不滿裁判判決，遭連續吹判兩次技術犯規、驅逐出場，上半場剩下1分29秒，太陽以43：50落後海神。

在海神主場連輸兩場比賽後，太陽今天的第三戰不僅雙洋將塔克（Anthony Tucker）、桑尼上半場就有所發揮，本土球員包括蘇奕晉、陳文宏、邱柏璋前兩節在攻守兩端也都有出色發揮，讓兩隊在上半場也展開激烈的拉鋸戰。

太陽洋將桑尼（Sani Sakakini）卻因為不滿裁判判決，遭連續吹判兩次技術犯規、驅逐出場。 記者黃仲裕／攝影

第二節中段太陽在蘇奕晉兩罰俱中後一度取得1分領先，不過海神于煥亞挺身而出連得7分，加上布銳克曼（Jason Brickman）也補上一記三分球，助海神一度取得8分領先，不過在第二節最後1分半鐘，太陽洋將桑尼在進攻倒地後，因不滿裁判判決上前理論，遭到裁判連吹兩次技術犯規驅逐出場，讓太陽痛失大將。