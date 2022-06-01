PLG／攻城獅主場邀動力火車開唱 限制國王戴維斯是關鍵
PLG龍頭新竹街口攻城獅將於6月3日在主場迎來季後賽首秀，面對本季新銳新北國王，球團特別找來人氣團體動力火車現場開唱，總教練林冠綸也擬定好作戰策略盼能搶先開胡。
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+季後賽將於本週五（3日）傍晚5時登場，先由例行賽龍頭新竹街口攻城獅對戰新北國王，週六（4日）再由福爾摩沙台新夢想家在台中洲際迷你蛋硬碰衛冕軍台北富邦勇士。
攻城獅今天公布季後賽首輪兩場主場，將邀請動力火車與四分衛樂團現場開唱，希望除給球迷精彩比賽，還能享受到人氣樂團現場開唱。球團公布，首戰門票已販售達9成，第2戰也逾6成，想進場的球迷可得趕緊搶票。
本季攻城獅與國王例行賽6度交鋒，前者握有4勝對戰優勢，林冠綸透露，國王陣中的老將「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis），對戰場均可攻下17分、10籃板，如何限制戴維斯的發揮，將是一大關鍵。
攻城獅的老將林宜輝也用自己經驗提醒學弟，季後賽身體碰撞強度會比例行賽更激烈，且在滿場觀眾的應援下，仍不能忘記且要專注執行教練設定的防守策略。
至於國王方面，球隊早已進入備戰狀態，且為確保能以最佳戰力迎戰季後賽，全隊已全面採取集中住宿管理，除減少與外界接觸，降低感染COVID-19風險，一方面也希望讓球員凝聚團隊意識，在今年季後賽打出精彩表現。
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