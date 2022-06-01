世界盃男籃／第三階段周俊三執教 徵召3聯盟、旅外好手

今年夏天中華男籃隊將兵分兩路出征2023年世界盃資格賽第一輪第三階段及亞洲盃男籃賽，世界盃資格賽代表隊職隊員名單今天出爐，由周俊三出任總教練，球員網羅國內各聯盟年輕優秀球員，包含3位UBA冠軍隊政大球員，加上去年歸化入籍的新台灣人阿提諾，中華男籃隊6日起開訓備戰7月澳洲墨爾本本階段資格賽。

中華男籃隊職隊員名單如下：總教練周俊三、教練鄭志龍、教練吳俊雄、教練廖覎鋕、體能教練陳威志、運動防護員林鴻凱，遴選15位參賽球員林秉聖（中信）、盧峻翔（領航猿）、林正（領航猿）、王子綱（台啤）、陳兆豪（台啤）、陳又瑋（鋼鐵人）、周暐宸（臺銀）、孫思堯（太陽）、劉駿霆（獵鷹）、游艾喆（政大）、林彥廷（政大）、張鎮衙（政大）、唐維傑（旅美）、林郅為（旅日）、阿提諾（歸化）。

中華男籃隊預計6日起在晧宇國際莊敬館籃球場展開集訓，本階段資格賽7月1日起在澳洲墨爾本舉行，中華隊7月1日首戰中國、7月3日迎戰日本、7月4日再戰中國，力拚晉級第二輪機會。