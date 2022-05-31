T1聯盟／生涯首度準絕殺 胡瓏貿感謝這兩人

T1聯盟第一場總冠軍賽就充滿張力，地主高雄全家海神隊浪費三節打完17分領先，讀秒階段還遭台中葳格太陽1分反超，但本土「一哥」胡瓏貿扮演英雄，最後3秒跑出底角空檔，0.7秒的外線破網助隊以101：99留下勝利，在5戰3勝制的總冠軍賽把得頭籌。

投進第一時間就和隊友激動慶祝，胡瓏貿賽後拿著麥克風和球迷發表感言時一度眼眶泛紅，他笑說：「哪能不激動啊！」去年從大陸CBA返台加入海神的他提到，這是生涯第一次投進讀秒致勝球，又是總冠軍賽第一戰，且是在自家主場，激動心情很難用言語形容。

胡瓏貿上半場8投僅2中，他透露外援霍爾和亞歷山大中場都有鼓勵自己，拋開上半場小低潮，「是他們幫助我建立信心，告訴自己要有自信，也很開心最後是好的。」

胡瓏貿還把今天比賽和例行賽隊友庫薩斯「絕殺」新北中信特攻比較，「概念一樣，機會到你手上時，都有可能，放輕鬆，是你的出手點就去出手，很開心最後一擊投進了。」他強調首戰勝利對球隊每個人都很重要，「不管壓力釋放或心情調適都很重要，接下來就去修正錯誤，希望打得更好，說實話，今天內容很多層面沒有打很好。」

海神教頭喬伊斯也說，贏下首戰非常重要，但今天第四節僅拿8分，仍有許多修正空間。海神教頭還透露，最後一擊戰術原本設計給于煥亞，最後雖是胡瓏貿出手，但他也是跑到戰術設定的位置，讓這一擊堪稱天衣無縫。

太陽3月補進213公分的新洋將艾倫，今天首度和海神交手攻下30分、12籃板，對位的海神中鋒庫薩斯提到，今天交手過後有了方向，總冠軍賽第2戰會知道如何防守艾倫。

今天上半場攻下12分的海神本土前鋒林任鴻也說，球隊對艾倫不熟悉，但防守是場上5人的任務，今天讓庫薩斯有些「孤軍奮戰」，後天登場的第2戰會做好更萬全的準備。