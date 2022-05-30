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SBL／台銀收隊史首冠有遺憾 陳國維：拚貨真價實冠軍

中央社／ 台北30日電
台銀教頭陳國維。 籃協提供
台銀教頭陳國維。 籃協提供

第19屆SBL超級籃球聯賽受疫情影響，台銀在未經季後賽情況下，依例行賽排名奪得隊史首冠，總教練陳國維今天坦言有遺憾，盼未來與所有球員共同經歷賽季所有歷程，奪真正冠軍。

第19屆SBL超級籃球聯賽今天舉行年度頒獎典禮，拿下隊史首冠的台灣銀行堪稱本屆大贏家，總教練陳國維獲選年度最佳教練，蘇士軒與洋將蓮恩（IshmaelLane）更分別獲選最佳第六人、最佳防守球員。

台銀洋將艾爾文（Zak Irvin）以場均16.2分、5.8次助攻、7.7個籃板攻守全能表現，獲選年度最有價值球員及年度第一隊獎項，他透過影片表示，「感謝每一位支持我的球迷，以及隊友們，讓我可以獲得此獎項。」

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，第19屆SBL賽季提前結束，以例行賽名次決定排名，由台灣銀行拿下隊史首座總冠軍。陳國維接掌台銀兵符3年以來，終於實現隊史首冠目標，他感謝每名球員落實「只有團隊，沒有個人」的打球理念，也彰顯籃球是團隊運動，而冠軍對於球隊而言更是最大肯定。

不過，今年SBL總冠軍未經歷季後賽而產生，也讓陳國維略感遺憾和失落，「我不認為我們今年是真正的冠軍」。

陳國維表示，每支球隊都希望能拿下經歷所有歷程的冠軍，他希望新球季能和所有球員共同努力，拿到真正冠軍。

今年年度第一隊因應雙洋將制度，開放最多可以有兩名洋將獲選，除了艾爾文之外，裕隆納智捷洋將瓊斯（Torren Jones）在拿下得分王後，同時也獲選年度第一隊，而另外3名本土獲獎者包含裕隆盧冠良、台灣啤酒王子綱、桃園璞園建築姜廣謙都是第一次獲選年度第一隊，姜廣謙另外還包辦年度進步獎。

年度最佳新人部分，高雄九太科技新人曾柏喻以場均8.0分、3.1個籃板、3.3次助攻獲選；其餘獎項如助攻王為高雄九太的呂宗霖、籃板王為九太洋將杰倫（Jalen Robinson），而抄截王及阻攻王分別為璞園洋將威金斯（Dashaun Wiggins）及阿肯（C.J. Aiken）拿下。

SBL 璞園

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