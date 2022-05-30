SBL／隊史首冠加4大獎 台銀成最大贏家

第19屆SBL今天舉行年度頒獎典禮，台灣銀行籃球隊奪下19年來隊史首座SBL冠軍金盃，台灣銀行董事長呂桔誠及總教練陳國維率全隊出席頒獎典禮，共享榮耀，其中總教練陳國維獲選年度最佳教練、洋將艾爾文以攻守全能表現獲得媒體青睞獲選年度最有價值球員及年度第一隊的獎項，是台銀本賽季奪冠重要功臣。

頒獎典禮上公布的本賽季相關獎項，因為今年取消年度洋將，合併到年度最有價值球員，讓所有選手一起競爭，艾爾文以場均16.2分、5.8次助攻、7.7個籃板攻守全能表現獲選年度最有價值球員及年度第一隊獎項。

艾爾文透過影片表示，感謝每一位支持他的球迷，以及隊友們，讓他可以獲得此獎項；陳國維獲選最佳教練、蘇士軒獲選最佳第六人、蓮恩獲選最佳防守球員，台銀堪稱為本屆頒獎典禮的大贏家。

年度第一隊今年也因應雙洋將制度，開放最多可以有兩位洋將獲選，除了艾爾文之外，裕隆納智捷隊洋將瓊斯除了拿下得分王之外，同時也獲選年度第一隊，而另外三位本土獲獎者包含裕隆盧冠良、台啤隊王子綱及璞園隊姜廣謙，3人都是第一次獲選年度第一隊。

高雄九太科技隊新人曾柏喻以場均8.0分、3.1籃板、3.3助功，在年度新人獎在票選時幾乎一面倒地獲得媒體肯定，拿下年度最佳新人。

日前公布的數據獎項，獲獎球員年度須出賽達20場次以上，其中助攻王由高雄九太的呂宗霖以平均6.5次助攻首度獲獎，籃板王則是同為高雄九太的杰倫獲得、抄截王及阻攻王分別為璞園的威金斯及阿肯拿下。