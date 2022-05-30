SBL／主力移轉至T1聯盟…九太二進二出 SBL剩4隊

九太為SBL元老球隊，後來由東森羚羊接手，陸續由米迪亞、金酒冠名，九太2019年接手金酒籃球隊，上季將主力移轉至T1聯盟海神隊，今以完成階段性任務為由，退出SBL。

近來外界盛傳超級籃球聯賽SBL有球隊將退出，九太科技上午發布聲明也證實此傳言，球團表示，自2019年8月28日宣布接手金門酒廠隊，在台灣籃壇谷底時挺身而出，扶植國內籃球運動，經歷3屆SBL賽季，如今台灣籃壇蓬勃發展，職業聯盟各隊數量增長，九太科技已完成階段性任務，決定自第19屆賽季結束後解散球隊退出SBL。

SBL在2019年歷經重大變動，在九太接手金酒前，達欣工程2019年5月決定重返甲組層級聯賽，而富邦勇士拿下第16屆SBL冠軍後，也在2019年8月宣布轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）。

SBL在少了2隊後，自第17季起維持5隊規模至今已連續3季，期間見證兩大職籃聯盟興起。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 於2020年成立，從成立首季4隊，第2季擴展至6隊規模，而另一個職籃T1聯盟也在去年誕生，首季共6隊共襄盛舉，也讓台灣籃壇更加熱鬧滾滾，3聯盟一共擁有17支球隊。

然而，近年來不少SBL球星或新秀選擇挑戰職籃舞台，也讓SBL面臨球迷流失、球員外流的雙重考驗。

九太科技在第18屆SBL賽季結束後，去年將于煥亞、李漢昇、林任鴻、吳曉謹、余純安等多名主力球員轉移做為T1聯盟高雄全家海神建隊班底後，球隊大幅換血，第19屆SBL例行賽戰績12勝18敗，最終以第4名作收。

在九太決定解散球隊、退出SBL後，SBL從原本5隊，恐將再度縮減規模，僅剩台灣銀行、台灣啤酒、裕隆納智捷、桃園璞園建築等4隊，隊伍數將創SBL史上新低。