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SBL／年度頒獎典禮30日登場 台銀迎接隊史首冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
第19季SBL冠軍盃亮相。圖／中華籃協提供
第19季SBL冠軍盃亮相。圖／中華籃協提供

第19季SBL受疫情影響取消季後賽，以例行賽戰績決定年度排名，由台灣銀行隊奪隊史首座SBL年度冠軍，中華籃球協會今天公布冠軍獎盃設計，並宣布5月30日舉行年度頒獎典禮，來表彰年度優秀的教練及選手。

今年冠軍獎盃的設計，結合今年度賽事主軸「突破」來進行設計，進球破網的造型作為冠軍獎盃的主體，期許選手突破自我挑戰紀錄，面對目標積極邁進。

台銀本季以23勝8負成績奪下成軍以來首冠，全隊將出席5月30日頒獎典禮，共享這個屬於全隊的榮耀時刻。

年度頒獎典禮除頒發年度總冠軍外，包含得分、籃板、抄截、阻攻、助攻各項數據獎項也會一併頒發。以往事先透過專業運動媒體票選的獎項，今年度有些許調整，包含取消年度洋將合併到年度最有價值球員，讓所有選手一起競爭，而年度第一隊配合今年實施雙洋將賽制，最多可以有兩位洋將獲選，其他如新人王、最佳第六人、最佳防守球員、最佳教練等票選獎項，也都將利用頒獎典禮進行宣布。

籃協表示，由於疫情，本次頒獎典禮將不對外開放球迷入場，但為了能夠讓更多的球迷與得獎球員一同共享榮耀，現場將進行網路直播，包含SBL官方粉絲專頁、Getwin sport YouTube & Twitch都將在5月30日下午兩點直播典禮。

第19季SBL冠軍盃細節。圖／中華籃協提供
第19季SBL冠軍盃細節。圖／中華籃協提供
第19季SBL冠軍盃細節。圖／中華籃協提供
第19季SBL冠軍盃細節。圖／中華籃協提供

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