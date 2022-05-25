PLG／獲潮流媒體認可 富邦勇士張宗憲拿下年度穿著

PLG今天公佈2021-22賽季的年度穿著，來自台北富邦勇士的張宗憲，時常在社群媒體分享獨具自我風格的場下穿搭，獲得記者、球迷投票的青睞，最後擊敗眾家型男球員，獲得聯盟本季的年度穿著獎項。

年度穿著獎項由Bounce、COOL、GQ、JUKSY、KIKS（按媒體名稱順序排列）5家時尚潮流媒體為球迷選出入圍者，每隊各有3名，分別是富邦勇士的張宗憲、林書緯、簡偉儒，新北國王的張文平、簡祐哲、李盈鋒，桃園領航猿的羅賓森、施顏宗、盧峻翔，新竹街口攻城獅的高國豪、朱雲豪、法獅，福爾摩沙台新夢想家的簡浩、成力煥、吳永盛，高雄鋼鐵人的呂政儒、王律翔、盧哲毅。

這18位球員進入第2輪再由5家時尚潮流媒體及球迷進行投票，最後張宗憲在7張選票（包含2張球迷選票）獲得3張5分、以總分21分拿下PLG年度穿著的殊榮。