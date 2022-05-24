WSBL／克服「心魔」 陳薇安奪4大獎
國泰人壽隊前鋒陳薇安在第17季WSBL季前動了心臟小手術，因此錯過開季前4場比賽，但解決「心魔」回歸後，她加強過往常被教頭鄭慧芸點名的防守，今天WSBL頒獎典禮除了抱走抄截后和阻攻后，還入選年度第一隊和年度最佳防守球員，加上國泰完成連霸，成頒獎典禮上的大贏家。
陳薇安過去就有心律不整老毛病，小時候還曾動刀，固定回診下在年初發現一些問題，她說：「原本討論要季前還是季後處理，考量還有亞運，所以季前就動刀。」她整整休息一個月才回歸訓練，但動刀2周後她就吵著要回到球場，不過醫生叮囑心跳要控制在180以下，跑個步就會超過，她只好乖乖養傷。
回到熟悉的籃球場，陳薇安今年在防守下功夫，不但看影片檢討時自己出場率下降，還獲得年度最佳防守球員肯定，讓她笑說：「沒想到我可以和防守沾上邊！」
國泰總教練鄭慧芸提到，陳薇安運動能力好，「她不是不能守，是沒把重心放在防守。」國泰好手如雲，注重防守的鄭慧芸強調，球員「除了得分還可以做其他事」，樂見陳薇安防守有突破表現。
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