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T1聯盟／戶外架LED大螢幕 海神主場邀神隊友助陣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
海神將在鳳山體育館迎接隊史第一場季後賽。圖／高雄全家海神提供
海神將在鳳山體育館迎接隊史第一場季後賽。圖／高雄全家海神提供

T1聯盟季後賽今天點燃戰火，例行賽龍頭高雄全家海神隊季後賽首戰明晚7點在鳳山體育館登場，球團還在鳳山體育館外架設大型LED電視牆，戶外廣場另有RED BULL派對車，歡迎「神隊友」到場同樂。

海神明天起將和例行賽排名第4的台啤英熊隊進行3戰2勝制的對決，海神總教練喬伊斯（Brendan Joyce）表示，團隊防守並限制對手外援德古拉在禁區的威脅性，將是球隊邁向勝利的關鍵。

海神例行賽和英熊6戰各拿3勝，喬伊斯球季間也多次談到，英熊是支有歷史的球隊，也是令人尊敬的對手，「防守絕對是首要關鍵，相信台啤也會盡其所能，全力防守我們。」

喬伊斯同時提到，230公分的德古拉擁有身材優勢，「 我們得牽制他在禁區的得分，同時盡可能限制他的籃板數。」海神本土「一哥」胡瓏貿與喬伊斯看法一致，關鍵在於防守以及鎖定德古拉，同時也提到必須限制另名洋將士東的得分，胡瓏貿說：「要有效地將對方的弱點，轉換成我們的優勢，在快攻上取得先機。」

為迎接隊史第一度季後賽，海神除為進場球迷準備「從一而終」應援短TEE，明天下午5點半到6點半入場的神隊友，將獲得限量200名的 Let's Café 「全家」海神咖啡卡一張及AQUAS STORE 商品抵用券，另有合作單位相關贈品，賽前還有燈光雷射秀、場外LED大螢幕，以及「絕情少年」Barry Chen中場表演，將以冠軍節奏炸翻港都。

海神 胡瓏貿 台啤

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