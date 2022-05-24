WSBL／最強新人！林蝶橫掃5大獎

第17季WSBL雖受疫情影響取消季後賽，以例行賽排名決定最終名次，今天仍舉辦隆重的年度頒獎典禮，台元隊超級新人林蝶包辦年度MVP、新人后在內的5項個人獎，成今年最大贏家。

帶著UBA兩屆MVP投入WSBL的林蝶，菜鳥球季「無縫接軌」，以場均得分17.5分、14.1個籃板拿下年度得分后和籃板后，另入選年度第一隊，同時獲得年度MVP和新人限定的年度新人后，5座獎座讓179公分的她兩手都拿不住。

林蝶提到，原本就設定角逐新人后，目標達成對個人是很大肯定，倒是沒預料MVP會一併入袋，她說：「很多學姊都是學妹榜樣，拿到MVP滿意外。」

菜鳥球季橫掃5項個人獎，林蝶的第一個WSBL賽季仍有些可惜，「遺憾是賽季沒有打完。」台元例行賽排名第2，原本可在冠軍戰挑戰衛冕軍國泰人壽隊，但因賽事提前結束，最終由國泰續寫連霸，台元再度排名第2，不過除林蝶成大贏家，台元教頭邱啟益獲得最佳教練，後衛彭曉彤也入選年度第一隊。

延續霸業的國泰，今天頒獎典禮也是大贏家，林育庭和陳薇安入選年度第一隊，陳薇安再以場均2.1抄截和1.1阻攻獲得年度抄截后和阻攻后，同時獲得媒體票選成為年度最佳防守球員，一人也包辦4大獎，黃凡珊也以場均4.6助攻獲得生涯第7座助攻后。

今年季軍由台電獲得，電信拿下殿軍。

第17季WSBL得獎名單

年度得分后：林蝶（台元）

年度籃板后：林蝶（台元）

年度助攻后：黃凡珊（國泰）

年度抄截后：陳薇安（國泰）

年度阻攻后：陳薇安（國泰）

年度第一隊：林育庭（國泰）、彭曉彤（台元）、林蝶（台元）、陳薇安（國泰）、黃湘婷（電信）

年度最佳第六人：楊芷瑜（台電）

年度最佳防守球員：陳薇安（國泰）

年度新人后：林蝶（台元）

年度進步獎：林玉書（電信）

年度MVP：林蝶（台元）

最佳教練：邱啟益（台元）