T1聯盟／籃球也吹元宇宙！季後賽主視覺曝光

職籃T1聯盟季後賽4強昨天正式出列，高雄全家海神、台中葳格太陽、新北中信特攻、台灣啤酒英熊即將在季後賽系列賽捉對廝殺，聯盟今天發表季後賽最新主視覺，採用「元宇宙 」概念，打造出充滿現代感的季後賽主視覺。

T1季後賽整體主視覺以目前正夯的元宇宙為設計概念，巧妙融入季後賽4支列強與聯盟名稱，遠看呈現出1座完整球場，文字的呈現強調出運球般流動感，以幾何排列填滿球場，正中間「FIRE」字樣象徵季後賽開賽，4隊都已蓄勢待發，準備開戰，全力追求聯盟元年總冠軍。

延續元宇宙創意發想，聯盟也推出季後賽4強球星版主視覺，高雄全家海神胡瓏貿、臺中葳格太陽丁聖儒、新北中信特攻林秉聖及台灣啤酒英熊蔣淯安帥氣亮相，吸睛效果十足。

明天展開的3戰2勝制季後賽，將由太陽對決特攻，海神強碰英熊的系列賽周三登場，兩組系列賽將連打6天，並由6大轉播平台ELEVEN SPORTS、愛爾達電視台、17LIVE、TWITCH、NOWnews臉書及LINE TODAY直播。

季後賽完整賽程：

24日晚上7點，新北中信特攻—台中葳格太陽

25日晚上7點，台灣啤酒英熊—高雄全家海神

26日晚上7點，台中葳格太陽—新北中信特攻

27日晚上7點，高雄全家海神—台灣啤酒英熊

28日下午2點，新北中信特攻—台中葳格太陽（如有需要）