PLG／2場四強卡位戰下周打 陳建州：季後賽擬6月初登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳建州。本報資料照片
陳建州。本報資料照片

PLG在今天的台北富邦勇士與新竹街口攻城獅賽事落幕後，仍有3場延賽的例行賽尚未確定復賽時間，聯盟執行長陳建州在今天賽後表示，其中台新夢想家與桃園領航猿以及新北國王出戰夢想家的兩場賽事，擬計畫在27、28日進行，至於季後賽則可能在6月初登場。

受到疫情影響國內兩大職籃聯盟近幾周賽程大亂，其中T1聯盟已經在昨天結束例行賽賽季，並將在明天展開季後挑戰賽，至於PLG在今天賽程結束後仍有3場賽事尚未進行，其中包括兩場攸關4強卡位戰的賽事，以及一場鋼鐵人與領航猿的賽事。

聯盟執行長陳建州在今天受訪時表示，在聯盟與球團都期待呈現完整賽季給球迷的情況下，目前兩場攸關季後賽排名順位的賽事，預計在下周登場，包括27日的夢想家與領行猿之戰，目前仍在尋覓比賽場地，至於28日則可能在新莊體育館進行夢想家與新北國王之戰，不過最終定案版本則將在下周揭曉。

至於無關季後賽排名的領航猿與鋼鐵人之戰，陳建州則是不諱言「不打」可能是選項之一，尤其鋼鐵人在下周可能還無法達到聯盟規定的最低出賽人數，是否能夠順利完成最後一場賽事仍有待討論，但聯盟也絕對會尊重球團應有的權益。

在例行賽可能要到下周才會落幕的情況下，陳建州也直言季後賽計畫目前仍是有多版本在討論中，不過預計是在6月初登場，至於是否會考慮縮短季後賽賽程，陳建州也強調仍希望帶給球迷完整的賽季。

PLG 陳建州

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