PLG／林書緯歸隊就建功 勇士勝國王保爭王座機會

中央社／ 台北18日電
相隔一個月後再次回到球場，PLG台北富邦勇士後衛林書緯（中）三分準頭依舊。聯合報資料照片 記者余承翰／攝影
相隔一個月後再次回到球場，PLG台北富邦勇士後衛林書緯（中）三分準頭依舊。聯合報資料照片 記者余承翰／攝影

相隔一個月後再次回到球場，PLG台北富邦勇士後衛林書緯三分準頭依舊，今天他在第4節最後3分45秒內連續命中兩顆關鍵三分球，幫助球隊以103比98擊敗新北國王

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+今天由台北富邦勇士在主場台北和平籃球館迎戰新北國王，由於例行賽已進入尾聲，富邦勇士今天贏球後，拿下本季第18勝，也保住角逐例行賽龍頭的機會。

林書緯上一次出賽，是4月17日客場出戰高雄鋼鐵人，後來全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，他也傳出染疫噩耗。林書緯今天重返球場，出賽近24分鐘，三分球6投4中、攻下19分，包括在第4節最後3分45秒內的連續兩顆致命三分球，成功澆熄國王反撲氣焰。

談到隔離期間的生活，林書緯直言，就是待在家裡隔離，只能靠著啞鈴動一動。他承認，今天回到場上最擔心的是體力，因為最近練球感覺還是有點喘，而打完比賽後的感覺，他說：「很累。」

勇士今天除林書緯攻下19分外，洋將辛特力（Michael Singletary）攻下最高的23分、8籃板，烏克蘭籍中鋒塞瑟夫（Ihor Zaytsev）也有20分、10籃板，而招牌本土球星「野獸」林志傑也拿下21分。

林書緯強調，今天勇士打得非常團結，很多人都有跳出來得分。本土中鋒曾文鼎雖僅拿8分，卻傳出全隊最多的7次助攻，林書緯也透露，由於國王排出的陣容相對矮小，因此他們很多進攻是由曾文鼎作為樞紐，也的確達到效果。

富邦勇士 林書緯 國王

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