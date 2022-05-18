T1聯賽／士東復賽狂轟52分 英熊大勝獵鷹
受新冠肺炎疫情影響停賽17天，職籃T1聯盟今天重啟賽程，復賽扮演東道主的台啤英熊隊在洋將士東狂轟52分下，以144：115大勝台南台鋼獵鷹隊。
台啤英熊先前也有球員確診，今天包括蔣淯安、李啟瑋、王皓吉、周伯勳和范士恩都是戴著口罩上場。首節兩隊都由洋將擔任進攻要角，獵鷹喬丹狂轟19分，英熊外援士東也有單節17分演出，加上本土蔣淯安6分、李啟瑋5分挹注，首節取得38：30領先。落後的獵鷹第一節出現「亮點」，8分20秒劉駿霆直接空中第一時間將進攻籃板灌進框，讓獵鷹板凳區響起一陣歡呼。
第二節獵鷹雖洋將吉伯特飆進外線又「3分打」帶動，但英熊有林泰勒和士東發揮，兩人各拿11分，助隊單節再灌進37分，半場領先擴大到75：64。
喬登第三節外線、中距離拋投連拿5分，助獵鷹差距回到個位數，但獵鷹仍擋不住士東，加上李啟瑋、蔣淯安本土發揮，英熊三節打完領先擴大到114：93；第四節包括簡肇熠和王皓吉都加入外線開火行列，助隊以144：115大勝。
上半場就拿28分的士東，下半場再拿24分，單場52分寫下個人新高，獵鷹喬登今天也有44分演出。
英熊第16勝入袋，緊追排名第3新北中信特攻的17勝；台啤接續還有2場比賽，若都能奪勝，有機會晉升例行賽第3，免去季後挑戰賽直接晉級。
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