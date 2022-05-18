T1聯盟／海神季後賽首戰 有請高雄指標老教頭

提前取得T1聯盟例行賽龍頭的高雄全家海神隊，25日將迎接成軍元年季後賽主場首戰，球團今天宣布將由「絕情少年」Barry Chen為高雄全家海神隊奏起冠軍序曲，並邀請高雄籃球教父「姥姥」劉錦池也將現身擔任開球嘉賓，打造「海派」的季後賽季後賽饗宴。

台灣饒舌界成名甚早的Barry Chen，早在嘻哈尚未走入街頭巷尾，就看盡潮起潮落，但「絕情少年」始終寄情饒舌，25日將於中場表演獻上最純粹的嘻哈音樂，以冠軍節奏炸翻港都。

季後賽首戰的開球嘉賓「姥姥」劉錦池，是七賢國中籃球隊的創隊老教頭，早年耕耘南部基層籃球不遺餘力，播下無數籃球種子，「三民五虎」最負盛名，此外南部校園籃球盛會「姥姥盃」亦是以他起名，球團期望海神隊能承接「姥姥」的在地力量，持續為高雄籃運貢獻己力，以拚戰精神回饋港都鄉親。

海神隊史季後賽主場首戰，邀請「神隊友」提前進場，當天下午5點半到6點半入場的球迷，可獲得 Let's Café 「全家」海神咖啡卡乙張及限量200名的AQUAS STORE 商品抵用券，首戰進場的神隊友還可擁有「從一而終」應援短TEE一件。