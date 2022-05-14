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PLG／林志傑關鍵上籃逆轉 富邦勇士對戰領航猿10連勝

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
林志傑今天進帳13分、7助攻、5籃板，其中包括在倒數11秒完成逆轉比數的上籃。圖／台北富邦勇士提供
林志傑今天進帳13分、7助攻、5籃板，其中包括在倒數11秒完成逆轉比數的上籃。圖／台北富邦勇士提供

台北富邦勇士今天在主場迎戰桃園領航猿，身為地主的富邦勇士雖然上半場打完一度落後，但下半場「野獸」林志傑與石博恩相繼挺身而出，尤其林志傑還在倒數11秒完成逆轉比數的關鍵上籃，最終富邦勇士就以98：97賞給領航猿跨季對戰10連敗。

富邦勇士在總教練許晉哲於日前確診的情況下，今天由助理教練吳永仁執掌兵符，至於領航猿則是有陳冠全、施顏宗及關達祐3名球員進入防疫健康管理程序，不克出賽。

雙方都損兵折將的情況下，比賽一路拉鋸，已無緣季後賽的領航猿在上半場就火力全開，尤其是後衛吳家駿與盧峻翔雙槍連發，上半場就合力攻下24分。  反觀富邦勇士洋將辛特力（Michael Singletary）在上半場雖然就攻下16分，不過第二節一度被領航猿羅賓森（Devin Robinson）打傷頭部退場治療，讓富邦勇士上半場打完還7分落後。

不過下半場富邦勇士也由林志傑、張宗憲和洋將瓊斯（Perry Jones）領軍反撲，在第三節猛轟28分，讓兩隊重新回到拉鋸戰，第四節最後11秒，富邦勇士在還1分落後的情況下，林志傑空手切入禁區後接獲老戰友曾文鼎的妙傳，上籃得手幫助富邦勇士逆轉戰局，反觀領航猿的最後一擊交給今天手感最火燙的吳家駿執行，不過他的跳投最終彈框而出，讓富邦勇士就以1分差距險勝，收下跨季對戰領航猿的10連勝。

富邦勇士今天共5人得分來到雙位數，投進關鍵一擊的林志傑進帳13分、7助攻、5籃板全能數據，不過洋將瓊斯卻在末節出現膝蓋受傷的狀況，代掌兵符首戰就拿下勝利的吳永仁賽後也直言，加上辛特力頭部傷勢，確實是比較令人擔憂的部分。

富邦勇士 領航猿 林志傑

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