T1聯盟／HBL冠軍親手操刀冠軍盃 19座年度獎盃全是木雕

T1聯盟秉持著台灣在地出發的精神，力圖建立充滿台灣魂的職籃聯盟，為了彰顯台灣職人文化，首季的所有年度獎項獎盃特別與三義木雕協會合作，集結11位優秀的木雕師，聯手創作19座年度系列獎盃，今天總冠軍盃首度亮相，由曾奪HBL冠軍的新銳木雕師官致佑花費3個月親手打造，籃球與木雕跨界完美結合。

為了讓木雕師們能夠更加認識聯盟賽事與精神，先前聯盟主動邀請木雕師們到場觀賽，親身體驗聯盟現場氛圍，激發創作靈感，最後誕生出一座座專屬T1聯盟的獨特獎盃。

本季總冠軍盃由20歲年輕木雕師官致佑親手打造，因為父親是台灣雕龍大師官小欽，官致佑承繼雕龍傳統，以龍為主體設計聯盟元年總冠軍盃，龍尾銜著圓球，龍身環繞著線條，握把部分還有水的圖騰。官致佑談到設計理念：「我以龍為主體，龍代表萬物之首，代表拿到這座冠軍就是T1的第一名，也就是龍頭，上面設計的圓代表T1元年，也代表一顆球，中間的線條有一種延續的感覺，希望冠軍精神能夠延續下去，也希望T1聯盟可以一屆傳一屆，延綿不絕，握把上面有水的圖騰，代表著淚水、汗水甚至是血水，象徵在訓練或比賽過程中難免會有受傷、難過。」

官致佑雖出身木雕世家，但從小卻與籃球為伍，自國小到高中皆是籃球校隊，高中時期更在能仁家商幫助球隊奪下2020年HBL冠軍，但高中畢業後即決定轉換跑道，繼承家業，開始跟著父親學木雕，憑藉著籃球學到的「堅持到底」精神，官致佑不斷苦練精進，短短2年時間已經獨力完成2件大型作品，其中1件便是聯盟本季總冠軍盃。

年度球員最大獎項年度MVP和年度最佳外援獎盃，聯盟也邀請到從事木雕產業將近60年的木雕大師劉明源負責操刀，劉明源以「塊面刀法」聞名，擅長以意象雕刻出各種動物神韻，曾獲多項木雕獎項，也曾受邀至總統府藝廊聯展。

關於年度MVP和年度最佳外援獎盃的創作理念，劉明源說：「我是以投籃姿勢的概念來設計獎盃，我想要利用塊面的技法，讓上面球有著大大小小不等的刀痕，象徵球員面對比賽戰戰兢兢的心態。」