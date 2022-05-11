T1聯盟／雲豹例行賽主場3連戰 移師桃園巨蛋

台灣職籃T1聯盟將於5月18日重啟賽事，桃園雲豹今天宣布，由於原先主場中原大學體育館已另有活動安排，5月18日至20日3連戰將改至桃園巨蛋進行。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，T1聯盟在傳出有球員染疫後，5日緊急宣布賽事喊卡，聯盟在召集6隊開會敲定，例行賽將於5月18日復賽，並在3天內打完剩餘5場例行賽，而季後賽、總冠軍賽同步縮水，分別改為3戰2勝制、5戰3勝制。

雲豹球團今天發布新聞稿宣布，原訂於5月6、7、8日舉行的主場中原大學體育館3連戰，受到疫情影響延賽，延期至5月18、19、20日，但因校方已規劃校內活動，因此賽事將移師桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）。

球團表示，將嚴格執行政府、聯盟防疫指引，確實落實防疫，球團隊職員、現場所有工作人員需於每場賽前提供快篩陰性證明，且場內不開放飲食，且需全程戴口罩。

T1聯盟首季取例行賽戰績前3名球隊直接晉級季後賽，而第4、5名球隊將先進行季後挑戰賽，爭取最後一席季後賽資格，比賽採3戰2勝制，第4名球隊未戰先帶1勝。

剩餘5場例行賽除了將決定季後賽種子序外，也將確定季後挑戰賽對戰組合，雲豹目前6勝21敗在6隊中暫居第5，台南台鋼獵鷹以6勝23敗墊底，只要接下來雲豹贏球或獵鷹輸球，雲豹就能取得挑戰賽門票。