籃球／拚世界盃資格賽、亞洲盃 劉錚期盼效力

台灣男籃後續將出征世界盃亞洲區資格賽、亞洲盃，效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）上海久事大鯊魚台灣好手劉錚今天說，儘管有傷在身，但在恢復中，盼有機會再披台灣隊戰袍。

現年31歲的劉錚為超級籃球聯賽（SBL）第9季選秀狀元，2016年轉戰CBA，加入浙江廣廈隊，後來在2020年改披上海久事大鯊魚戰袍。

劉錚本季場均10.5分、3.3籃板、2.5助攻，部分數據較上季提升，劉錚也歸功於教練，由於先前兩人曾合作，「他了解我的習性，我也知道他要的是什麼。」

上海隊本季不但晉級季後賽，還闖進4強，但劉錚因4強賽首戰扭傷右腳，後續缺陣，最終球隊以第3名作收。劉錚今天出席返台記者會時坦言，當下心情相當沮喪，儘管無法上場，他仍憑藉著經驗向隊友提點對手習性。

6月世界盃亞洲區資格賽、7月亞洲盃將接力登場，劉錚已約3年未代表台灣男籃出賽，他表示，會再視傷勢恢復情況決定，但披上台灣男籃戰袍，是自他打球以來的夢想，「今年有這個機會的話，我當然還是會很樂意參加」。

面對台灣職籃目前擁有P. LEAGUE+、T1聯盟，近年來不少旅外好手包括周儀翔、林韋翰、胡瓏貿相繼返台加入職籃。劉錚認為，能回到親朋好友面前展現球技，對於球員而言是一種動力，但是否返台打球，他表示，不單是考量薪水，還有很多因素待考量。

劉錚也爆料，兩職籃成立後，職籃啦啦隊反而在CBA球員之間引發討論，包括穿著和舞步都成為焦點。