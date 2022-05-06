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PLG／籃壇疫情燒不停！勇士總教練許晉哲確診 無奈曝單純行程

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PLG／勇士總教練許晉哲確診 感謝醫療人員付出

中央社 / 台北6日電
許晉哲。 富邦勇士隊臉書
許晉哲。 富邦勇士隊臉書

PLG台北富邦勇士今天宣布，陣中有一名教練確診染疫，隨後球隊總教練許晉哲在IG上表示自己確診，所幸只是輕症，他除了表達對醫療人員的謝意，也希望大家都能保持平安健康。

P. LEAGUE+聯盟近來包括高雄鋼鐵人與新北國王都有傳出球員與隊職員確診的消息，今天台北富邦勇士也透過官方公告指出，陣中一名教練在昨天快篩結果為陽性，後經PCR檢測也為陽性確診。

勇士球團強調，該名教練自5月3日雖有參與球隊訓練，但全程戴口罩，接下來都沒參與訓練，因此並未與球員有近距離密切接觸，因此明天下午5時主場迎戰新竹街口攻城獅，全隊依舊可正常出賽。

在球隊發聲明後，許晉哲也在自己個人IG上宣布確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）消息，他無奈表示，就算他每天的行程很單純，就是訓練、比賽、轉播回家，依舊還是莫名確診染疫。

不過許晉哲也透露，目前他身體並無大礙，只有輕微感冒症狀，也有咳嗽，目前正在隔離中，最讓他放心不下的還是家人與小孩健康，更不希望球隊因此受到影響。

許晉哲也不忘感謝疫情期間，一直堅守崗位辛勤付出的醫療人員，他除向醫護防疫人員致謝，也希望大家都能保重身體、平安健康。

富邦勇士 許晉哲 攻城獅

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