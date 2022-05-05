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PLG／國王染疫人數增加 本周2戰喊卡

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
新北國王主場。圖／新北國王提供
新北國王主場。圖／新北國王提供

PLG也陷入新冠肺炎風暴，早上確認有2名球員確診的新北國王籃球隊，今天下午再新增1名球員、1名隊職員確診，由於兩人在3日參與練球，當天出席練球活動之人員列為密切接觸者，開始實施「3天隔離及4天自主防疫」，因此為達到聯盟最低出賽人數規定，本周兩場賽事都延期。

原本國王是2名球員在1日休兵日起就未參與球隊任何活動的球員確診，不過3日出席練球的1名球員和1名隊職員，隔天反應身體不適，並開始實施住所自主隔離，今天下午回報確診，全隊也立即進行快篩，雖然其餘人員皆為陰性反應，但都屬於密切接觸者，因此全隊即日起開始實施3天隔離及4天自主防疫。

依照PLG聯盟規定，最低出賽人數是「本土球員至少7人與外籍球員只少1人」，新北國王人數未達規定，6日和福爾摩沙台新夢想家隊、8日出戰台北富邦勇士隊的比賽都延期，其中6日主場的退票事宜將另行於官方社群公告。

今天聯盟也公告，高雄鋼鐵人隊有3名球員及隊職員確診，且因全隊均是密切接觸者，同樣要進行進行隔離，因此7日出戰領航猿隊的比賽也延期。

在此之前，富邦勇士後衛林書緯也染疫，另個職籃聯盟T1也有球員確診，SBL和WSBL更因不只一隊球員確診，季後賽直接取消，由例行賽成績作為最後排名。

富邦勇士 國王 台新夢想家

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