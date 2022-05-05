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籃球／低調放閃！陳盈駿爆料郭佳紋超嚴格

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
陳盈駿和郭佳紋已完成登記，成籃壇最新夫妻檔。記者曾思儒／攝影
陳盈駿和郭佳紋已完成登記，成籃壇最新夫妻檔。記者曾思儒／攝影

我國旅外好手陳盈駿上月結束CBA季後賽賽程返台，休息期間除花時間陪伴家人，訓練也沒停歇，已經完成登記的妻子郭佳紋就成「私人訓練員」，今天陳盈駿返台記者會上還透露老婆的嚴格作為，讓人也在場的郭佳紋笑說：「怎麼爆我的料！」

普門中學時期就有「漂亮寶貝」外號的郭佳紋，現是WSBL台電女籃隊當家後衛，WSBL原本今天要進行的冠軍戰和季軍戰賽程因新冠肺炎疫情取消，她也「愛相隨」，陪同陳盈駿出席返台記者會。

從高中畢業後就赴美讀書的陳盈駿，大學畢業就赴陸打球，小倆口經過遠距離的愛情長跑，戀情開花結果，陳盈駿返台自主訓練，郭佳紋就是最佳幫手，

陳盈駿提到，雖完成登記，彼此生活方式還是相同，「她在我的賽季中也會給我很多鼓勵，不管好壞都會給我點評，前幾天訓練她也會幫我撿球、鼓勵。」話鋒一轉，陳盈駿突然爆料，郭佳紋在幫忙訓練的過程中還會限制自己喝水，他大笑說：「滿嚴格的，可能比我還嚴格！」

陳盈駿也感性說，愛妻是自己挑戰籃球路上的重要角色，「給我更多動力。」兩人上周也前往新竹露營，陳盈駿說：「嘗試不同東西，讓我心裡放鬆了不少，希望自己可以尋找平常沒做過的事情。」

近年都有投入公益活動的陳盈駿提到，今年回台也有類似想法，盼透過自己方想能幫助原住民小朋友，帶給下一代孩子一些啟發和目標。

陳盈駿 普門中學 WSBL

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