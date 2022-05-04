T1聯盟／急做健康大調查 賽事改泡泡模式列選項

台灣職籃T1聯盟桃園雲豹在傳出至少5名隊職員確診後，聯盟近日針對6隊展開健康大調查，確認球員健康情況，明天將與各隊研商後續賽事規劃，不排除採取泡泡模式。

T1聯盟台灣啤酒英熊4月29日傳出有球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為T1聯盟首例，經聯盟與球隊商討後，隔日與雲豹之戰延期，但5月1日雲豹與高雄全家海神一役結束後，雲豹球團賽後突發公告，賽前有5名隊職員快篩陽性（包括4名球員和1名職員），且經PCR採檢結果為陽性，全隊隨後也赴醫院採檢。

雲豹球團原訂全隊PCR採檢報告最快2日中午前出爐，但球團當日並未公布結果，聯盟同樣也未透露，僅表達確診人員均已回報衛生福利部疾病管制署，相關密切接觸者也已匡列，但確定雲豹本週無法達到聯盟最少出賽人數（8人），6日至8日主場3連戰將延賽，後續賽程調整和配套防疫措施將於5日公告。

T1聯盟原訂例行賽在本週告一段落後，將展開後續季後賽系列賽事，不過聯盟尚未公布雲豹3場賽事延期計畫，目前官網僅顯示剩餘2場例行賽為台啤英熊將於7、8日在主場天母體育館分別出戰台南台鋼獵鷹、高雄全家海神。

在雲豹傳出球員染疫後，T1聯盟嚴陣以待，近日已針對6隊進行健康大調查，全面進行快篩，了解球員健康情況以及確診與匡列隔離人數，明天下午預計將與6隊研商後續因應措施與賽事規劃，為讓賽事順利進行，「泡泡模式」也可能是選項之一。