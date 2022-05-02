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T1聯盟／雲豹隊職員確診後續 球團：聯盟5日統一說明

中央社 / 台北2日電
雲豹隊職員確診後續，球團：聯盟5日統一說明。 桃園雲豹隊提供
雲豹隊職員確診後續，球團：聯盟5日統一說明。 桃園雲豹隊提供

台灣職籃T1聯盟桃園雲豹昨天傳出5名隊職員確診後，全隊赴醫院採檢，球團今天並未公布採檢結果，僅表示聯盟5日將統一公布此次雲豹疫情相關資訊與聯盟後續賽事。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，超級籃球聯賽（SBL）、女子超級籃球聯賽（WSBL）相繼因有部分球員染疫，賽季被迫提前結束，而兩大職籃聯盟P. LEAGUE+、T1聯盟同樣也有球員確診。

雲豹昨天在主場中原大學體育館迎戰高雄全家海神，雲豹賽前登錄9名球員，最終以7人撐完全場，以117比137輸球，但球團直到賽後才公布賽前有5名隊職員快篩陽性，且PCR結果均確診，全隊緊急赴醫院採檢，球團昨晚表示，採檢結果最快今天中午前出爐。

雲豹今天與聯盟開會後，球團晚間僅在媒體群組表示，聯盟將在5月5日統一公布此次雲豹疫情相關資訊與聯盟後續賽事。

對於媒體詢問全隊是否已收到PCR結果以及是否有新增染疫隊職員，雲豹球團表示，「統一由聯盟回答。」但T1聯盟至記者發稿時，尚未回覆相關問題。

按照原先賽程規劃，雲豹6日至8日將在主場展開3連戰，依照聯盟4月29日臨時總經理會議決議，出賽球員須在24小時內快篩結果陰性，且全隊最低出賽人數必須在8人以上，若雲豹內部染疫球員增加，後續賽事恐無法順利進行。

T1聯盟 SBL 海神

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