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3對3／冠軍獎金50萬！桃園盃明起免費報名

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
領航猿隊球星關達祐（左）和盧峻翔擔任「2022第六屆桃園盃全國三對三籃球賽」代言球星。圖／展逸國際提供
領航猿隊球星關達祐（左）和盧峻翔擔任「2022第六屆桃園盃全國三對三籃球賽」代言球星。圖／展逸國際提供

邁入第6屆的「桃園盃全國三對三籃球賽」將於暑假登場，今年PLG桃園領航猿隊球星林耀宗、關達祐以及盧峻翔擔任賽事代言球星，一同號召全台籃球好手來桃園挑戰全台規模最大、總獎金最高的三對三籃球賽，爭奪高達台幣50萬元的冠軍獎金。

「2022第六屆桃園盃全國三對三籃球賽」今天在桃園市副市長李憲明、桃園市政府體育局局長莊佳佳熱情邀請下，舉辦宣傳記者會，關達祐和盧峻翔也到場力挺，為明天開放報名的賽事宣傳。

李憲明表示，桃園市政府相當大力推動國民運動氛圍，新蓋許多天幕籃球場，希望民眾可以不受天氣限制的出門運動，因此每年都舉辦全國盃三對三籃球賽，就是為了提供給大家展現球技的舞台，鼓勵民眾踴躍報名，表現對籃球的熱愛，也希望大家都可以留下美好的回憶。

桃園領航猿從桃園出發，引發在地球迷熱烈討論，也興起挺桃園主場的風氣，桃園籃球迷眾多，這次透過三對三鬥牛讓更多籃球粉絲走出戶外。關達祐就很感謝桃園市政府對於籃球的支持，且賽事能夠開放外籍人士報名、免報名費、獎金又相當吸引人，是個「CP值很高」的比賽。

李憲明提到，桃園盃三對三預、複賽將於7月30日、31日及8月6日在中壢區中正公園及桃園區三民運動公園熱血開戰，8月7日決賽將於中壢區文化公園天幕籃球場登場，這是桃園首座薄膜天幕籃球場，屬於半戶外空間，不怕颳風下雨，也非完全密閉空。體育局在每個競賽場地聘請國家Ａ級裁判擔任臨場委員，率領專業裁判團，提供選手最公平、最優質的賽事服務。

領航猿隊球星關達祐（左一）和盧峻翔（右一）致贈簽名球衣給桃園市副市長李憲明。圖／展逸國際提供
領航猿隊球星關達祐（左一）和盧峻翔（右一）致贈簽名球衣給桃園市副市長李憲明。圖／展逸國際提供
領航猿隊球星關達祐（左一）、盧峻翔（右一）、桃園市副市長李憲明（右二）和桃園市政府體育局局長莊佳佳一同為賽事啟動。圖／展逸國際提供
領航猿隊球星關達祐（左一）、盧峻翔（右一）、桃園市副市長李憲明（右二）和桃園市政府體育局局長莊佳佳一同為賽事啟動。圖／展逸國際提供

關達祐 領航猿

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