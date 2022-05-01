PLG／MVP情人驚喜現身！段臣風合體領航猿

季後賽的桃園領航猿，今天面對PLG排名龍頭的新竹街口攻城獅雖以86：94落敗，賽後舉行「TYP情人」出道演唱會仍得到許多迴響，代理總教練顏行書最後更驚喜現身，讓全場球迷吶喊他在經典籃球偶像劇《MVP情人》的名字「段臣風」，掀起最後高潮。

領航猿近期遇傷兵潮，包括關達祐、李家慷和兩名洋將喬丹與羅賓森今天都因傷缺陣，僅有單名洋將下，第二節還一度領先，本土長人林正斬獲17分，盧峻翔也繳出全隊最高27分，兩人第四節各拿下10分，但仍不敵法獅、辛巴聯手轟下60分的攻城獅。

雖沒在主場收穫勝利，代理總教練顏行書認為已達賽前設定，可惜失誤太多；林正則說，賽季進入尾聲，要把握每場比賽，「在單洋將的狀況下，賽前教練團特別提醒不要有壓力，把握機會就出手，讓球迷看見我們的拚勁。」

主場迎敵的攻城獅，賽後球場舉行「TYP情人」出道演唱會，開場先由外援喬丹帶來個人自創曲「Get up get out」，再由原民美聲吳家駿演唱宇宙人〈我還繞著你在旋轉〉，壓軸再由「澎澎」陳冠全領軍男團「TYP情人」施晉堯、黃泓瀚、李家慷、關達祐和盧峻翔帶來經典神曲「我難過」。