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PLG／MVP情人驚喜現身！段臣風合體領航猿

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
領航猿代理總教練顏行書（中）驚喜現身，並給「TYP情人」歌唱表現一百分高評價。圖／領航猿提供
領航猿代理總教練顏行書（中）驚喜現身，並給「TYP情人」歌唱表現一百分高評價。圖／領航猿提供

季後賽的桃園領航猿，今天面對PLG排名龍頭的新竹街口攻城獅雖以86：94落敗，賽後舉行「TYP情人」出道演唱會仍得到許多迴響，代理總教練顏行書最後更驚喜現身，讓全場球迷吶喊他在經典籃球偶像劇《MVP情人》的名字「段臣風」，掀起最後高潮。

領航猿近期遇傷兵潮，包括關達祐、李家慷和兩名洋將喬丹與羅賓森今天都因傷缺陣，僅有單名洋將下，第二節還一度領先，本土長人林正斬獲17分，盧峻翔也繳出全隊最高27分，兩人第四節各拿下10分，但仍不敵法獅、辛巴聯手轟下60分的攻城獅。

雖沒在主場收穫勝利，代理總教練顏行書認為已達賽前設定，可惜失誤太多；林正則說，賽季進入尾聲，要把握每場比賽，「在單洋將的狀況下，賽前教練團特別提醒不要有壓力，把握機會就出手，讓球迷看見我們的拚勁。」

主場迎敵的攻城獅，賽後球場舉行「TYP情人」出道演唱會，開場先由外援喬丹帶來個人自創曲「Get up get out」，再由原民美聲吳家駿演唱宇宙人〈我還繞著你在旋轉〉，壓軸再由「澎澎」陳冠全領軍男團「TYP情人」施晉堯、黃泓瀚、李家慷、關達祐和盧峻翔帶來經典神曲「我難過」。

顏行書最後驚喜現身，更讓全場「橙客」瘋狂吶喊段臣風；擁有藝人資歷的「MVP情人」，更給予僅彩排兩小時的「TYP情人」歌唱表現一百分高評價。

領航猿洋將喬丹帶來個人自創曲「Get up get out」。圖／領航猿提供
領航猿洋將喬丹帶來個人自創曲「Get up get out」。圖／領航猿提供
吳家駿賽後演唱會高歌讓球迷如癡如醉。圖／領航猿提供
吳家駿賽後演唱會高歌讓球迷如癡如醉。圖／領航猿提供

顏行書 攻城獅 領航猿

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