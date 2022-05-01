T1聯盟／18分落後大逆轉 中信特攻主場最終戰射下太陽

新北中信特攻隊今天迎接例行賽主場最終戰，面對確定例行賽第2的台中葳格太陽隊，最多落後18分的特攻下半場3度追平，洋將艾斯第四節末連拿8分下更助隊逆轉，最終特攻以110：106中斷交手4連敗，例行賽第3的機會更濃。

T1聯盟首季共6隊與會，例行賽各隊進行30場賽程，每隊各交手6次。中信特攻除首度碰葳格太陽打下勝利，之後就一勝難求，今天結束交手4連敗，戰績累積到17勝12敗，稍稍拉開和15勝12敗的台啤英熊隊差距。

已提前確定例行賽第2的葳格太陽，今天在兩大主將桑尼和何喬登沒登錄下中斷連勝，本季勝場數停在19；葳格太陽和中信特攻例行賽都僅剩1戰，對手同是桃園雲豹隊。

太陽今天開賽打出8：0攻勢，中信特攻謝亞軒9分半飆進外線為中信特攻得分開張，他單節更灌進11分，一度助隊20：21咬住比數，首節也以23：27緊追。

第二節太陽靠後衛丁聖儒中距離、外線連拿5分，領先擴大到37：27；謝亞軒第二節首度進球讓特攻再追到33：39，接續他上籃得手再將差距追到35：39，馬龍飆進外線後38：39，但接續林秉聖兩次外線嘗試都未果，反被太陽打出9：0攻勢，差距再回到兩位數；特攻喊出暫停仍沒止血，太陽又連拿8分，領先擴大到56：38，直到讀秒階段特攻洋將凱的灌籃才終結太陽17：0猛攻。

特攻洋將凱17.2秒再完成「3分打」，劉韋辰再靠蘇奕晉失誤站上罰球線，但太陽半場打完仍握有56：44優勢。

中信特攻易籃打出9：0攻勢，跨節15：0猛攻將差距縮小到53：56；太陽靠丁聖儒快攻先止血，特攻7分38秒雖有馬龍暴扣追到60：60追平，但接續太陽外援塔克和尼奧接連飆進外線，領先又擴大到72：62；特攻靠接連快攻和林秉聖連兩記外線連拿8分帶動，再追到72：72平手，但1分14秒太陽洋將萊特在進攻24秒到點前「拆炸彈」成功飆進三分球，塔克在完成壓哨切入，太陽三節打完仍取得77：74領先。

太陽第四節前2分鐘就攻下12分，周資華單打林韋翰後差距又回到兩位數，6分20秒塔特飆進外線後太陽得分已達三位數；特攻在林秉聖外線開火下再追回到98：100，3分50秒夏樂拋進追平一擊後更以100：100再度戰平。特攻本有領先機會，但凱2罰都失手，2分56秒太陽外援艾倫2罰都把握，塔克底線中距離跳投也破網，特攻靠艾斯籃下打進、和林韋翰空中接力灌籃再追平，46.1秒艾斯更放進超前球，25.8秒快攻再打進，個人連拿8分下助隊108：104反超。