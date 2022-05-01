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T1聯盟／防疫大作戰 中信特攻罰薪水
國內新冠肺炎疫情升溫，確診案例已連4天破萬，職籃T1聯盟新北中信特攻籃球隊也展開「防疫大作戰」，球員多以外帶和外送取代內用，盡量減低染疫風險。
中信特攻今天在新莊體育館迎接例行賽主場最終戰，教頭李逸驊透露，公司對於疫情管控十分重視，若是球員遭匡列隔離就要「扣薪水」，現在球員也會避免內用，多請外送或是管理直接負責餐食的部分。
特攻長人譚傑龍提到，早從3月底確診案例逐漸增加時，球隊就已經下達禁令，「如果到處跑，會直接罰一個月薪水！」他解釋，若是正常球場活動但仍染疫是無法避免的事，但若因為「亂跑」而確診或遭匡列，就會有內部處罰。
防疫規範已經執行超過一個月，譚傑龍笑說還能適應，「本來我就偏宅！」且國內聯賽SBL、WSBL都有球員確診，另個職籃聯盟PLG也有球員確診新冠肺炎，讓球員彼此更加小心。
T1聯盟第一個賽季的季後賽採三輪，例行賽第4和第5要先打季後挑戰賽，勝隊才能取得季後賽挑戰龍頭高雄海神資格，中信特攻目前16勝12敗戰績排第3，和第4的台啤英熊僅半場差距，李逸驊強調以「搶3」為目標，「海神還是比較不好打，我們沒有大洋將去擋庫薩斯，就隊形來說漢台中打比較適合。」
今天中信特攻對手正是確定例行賽第2的台中葳格太陽，頗有季後賽前哨戰味道。
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