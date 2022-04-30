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PLG／班尼特28分20籃板 鋼鐵人輕取國王

中央社 / 台北30日電
鋼鐵人隊洋將班尼特繳出37分、19籃板「雙10」成績。圖／高雄鋼鐵人隊提供
鋼鐵人隊洋將班尼特繳出37分、19籃板「雙10」成績。圖／高雄鋼鐵人隊提供

面對只剩單洋將硬戰的新北國王，PLG高雄鋼鐵人沒有客氣，靠著班尼特攻下28分、20籃板，搭配主控陳又瑋18分、5助攻與4抄截，主場以100比80輕取對手。

P .LEAGUE+聯盟季後賽4強已全數出爐，只剩排名還未底定，而本季季前才加盟的高雄鋼鐵人，雖未能取得季後賽門票，卻仍有攪局的本事，今天在主場輕取國王，逼得對手吞下5連敗。

鋼鐵人因本季戰績不盡理想，球團季中結束與總教練貝瑞（Demarcus Berry）的合作，本週則找來塞爾維亞籍教頭格魯諾維奇（SlavoljubLale Gorunovic），擔任球隊首席助理教練，今天是他首度臨場執教，球員也爭氣，幫他開工第一戰就順利「開胡」。

趁著國王禁區沒「大人」，前NBA選秀狀元、鋼鐵人洋將班尼特（Anthony Bennett）禁區逞威，除攻下28分，也抓下平本季單場最高的20籃板，鋼鐵人團隊籃板以59比39遙遙領先，全場最多領先25分，輕鬆拿下勝利。

國王是聯盟首支確定取得季後賽入場券的球隊，不過他們先是頂級洋將麥卡洛（Chris McCullough）左膝前十字韌帶斷裂報銷，提前返美治療，全能洋將湯瑪士（Thomas Welsh）也因阿基里斯腱不適免戰，導致球隊在拉出7連勝後苦吞5連敗，排名也從聯盟第1滑落至4。

至於聯盟衛冕軍台北富邦勇士今天在客場靠著「噴射機」張宗憲攻下全隊最高的22分帶領，終場86比80擊落桃園領航猿，也讓對手在聯盟6支球隊當中敬陪末座。

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