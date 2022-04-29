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T1／停電比賽延誤半小時 太陽擊敗雲豹鎖定第2種子

中央社 / 台北29日電
太陽擊敗雲豹鎖定第2種子。 T1聯盟提供
太陽擊敗雲豹鎖定第2種子。 T1聯盟提供

T1聯盟台中葳格太陽今晚堪稱好事多磨，比賽打到第3節發生無預警區域性停電，比賽也延誤超過半小時，最終他們以112比97擊敗桃園雲豹，提前鎖定聯盟第2種子。

台灣運彩xT1聯盟元年季後賽頭號種子確定由高雄全家海神拿下，暫居聯盟第2的台中葳格太陽也不落人後，今天扳倒桃園雲豹除拉出近來4連勝，且戰績來到19勝9負，與追兵台灣啤酒英熊勝差擴大到3.5場，而英熊例行賽只剩下最後3場比賽，也提前確定無法後來居上。

太陽今天前往中原大學體育館踢館，第3節還剩3分54秒時，現場突然停電長達29分鐘，比賽延誤超過半小時才恢復開打，也成了今天比賽的一段插曲。

對於球隊成軍第1年，就能以聯盟第2之姿晉級季後賽，太陽西班牙籍總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後透露非常開心，尤其季初球隊運行的不是那麼順利，所幸全隊的整合速度很快，戰績也一路上揚，最後也提前拿下第2種子。

老將陳靖寰表示，季前球隊準備的時間很短，透過以戰養戰的方式來進行磨合和調整，如今例行賽雖仍剩2場比賽，但可以確定晉級季後賽且有調整空間，不過等到對手出爐後也會加緊備戰，也會於訓練上做一些調整。

比賽時停電。 T1聯盟提供
比賽時停電。 T1聯盟提供

T1聯盟 海神

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