快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／選手染疫延燒 台銀4球員確診

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台銀也確定有球員確診。 圖／中華籃協提供
台銀也確定有球員確診。 圖／中華籃協提供

原本下周要展開季後賽的第19季SBL，先是九太和裕隆球員確診，中華籃協昨天和5支球團召開會議後，決定提前結束賽季，以例行賽名次決定排名，由台灣銀行獲得隊史第一座總冠軍，今天台銀也確定有球員確診。

第17季接下台銀總教練兵符的陳國維表示，九太最近一場24日對手就是台銀，九太有球員快篩陽性後就通知台銀，台銀周一進行快篩雖全體陰性，但九太球員PCR結果出爐確診後，台銀再度快篩，就有4名球員「陰轉陽」。

台銀快篩陽性的選手已先隔離，昨天也進行PCR檢測，今天結果出爐，4人都是陽性。陳國維表示，目前正在確認相關程序，預計全隊也將進行PCR。

SBL疫情延燒，中華籃協表示，目前回報有確診的隊伍就是3隊，但染疫人數增加中，今天下午協會將和4支WSBL隊伍進行線上會議，討論季後賽相關事宜。

SBL原本5月7日展開季後賽，直接進行冠軍戰和季軍戰的WSBL則是5月2日開始3戰2勝制的季後賽程。

SBL WSBL

延伸閱讀

影／快篩實名制上路首日 雲林藥局2小時賣完首批貨

國會助理確診 張廖萬堅快篩陰性居隔

快篩實名制這家藥局提早賣 藥師怕當機整晚沒睡

基隆女子染疫居家隔離死亡 同居男友難釋懷提出5點質疑

相關新聞

T1聯盟／記錄台烏龍懲處出爐 哈孝遠侮辱裁判遭禁賽

T1聯盟今天針對23日台啤英熊與桃園雲豹的記錄台烏龍事件，以及英熊球團於比賽中公然侮辱裁判一案作出懲處，其中記錄台人員遭...

T1聯盟／雲豹回歸中原主場 3連戰拚挑戰賽門票

T1聯盟桃園雲豹隊明天起將回到中原大學體育館連打3天主場賽事，因事關爭取季後挑戰賽門票資格，每場都至為關鍵，上周受傷未能...

WSBL／兩隊球員確診停賽 國泰再連霸

原本5月3日開打的第17季WSBL冠軍賽和季軍賽，有兩隊球員確診，球隊因隔離政策無法正常訓練，中華籃球協會今天和4球團開...

PLG／塞爾維亞教練「Lale」入隊 鋼鐵人為下季做準備

為提升教練團的戰力，PLG高雄鋼鐵人聘請擁有多國執教經驗的塞爾維亞籍教練格魯諾維奇（SlavoljubLale Goru...

SBL／選手染疫延燒 台銀4球員確診

原本下周要展開季後賽的第19季SBL，先是九太和裕隆球員確診，中華籃協昨天和5支球團召開會議後，決定提前結束賽季，以例行...

籃球／職籃球員工會成立 黃金世代來扛

台北市職業籃球員職業工會昨天正式宣告成立，理事長楊敬敏帶領兩名理事林志傑、曾文鼎一起亮相，談到未來5大目標；目前除了PL...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。