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SBL／選手染疫延燒 台銀4球員確診
原本下周要展開季後賽的第19季SBL，先是九太和裕隆球員確診，中華籃協昨天和5支球團召開會議後，決定提前結束賽季，以例行賽名次決定排名，由台灣銀行獲得隊史第一座總冠軍，今天台銀也確定有球員確診。
第17季接下台銀總教練兵符的陳國維表示，九太最近一場24日對手就是台銀，九太有球員快篩陽性後就通知台銀，台銀周一進行快篩雖全體陰性，但九太球員PCR結果出爐確診後，台銀再度快篩，就有4名球員「陰轉陽」。
台銀快篩陽性的選手已先隔離，昨天也進行PCR檢測，今天結果出爐，4人都是陽性。陳國維表示，目前正在確認相關程序，預計全隊也將進行PCR。
SBL疫情延燒，中華籃協表示，目前回報有確診的隊伍就是3隊，但染疫人數增加中，今天下午協會將和4支WSBL隊伍進行線上會議，討論季後賽相關事宜。
SBL原本5月7日展開季後賽，直接進行冠軍戰和季軍戰的WSBL則是5月2日開始3戰2勝制的季後賽程。
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