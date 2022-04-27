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PLG／恭賀職籃工會成立 陳建州：台灣籃球邁進一大步

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
PLG執行長陳建州恭賀台北市職業籃球員職業工會成立。 記者劉肇育／攝影
PLG執行長陳建州恭賀台北市職業籃球員職業工會成立。 記者劉肇育／攝影

台北市職業籃球員職業工會今天正式宣告成立，首任理事長、新北國王隊老將楊敬敏表示，已經於日前率領理監事拜會PLG聯盟；聯盟執行長陳建州今天也在個人社群網站恭賀職籃工會成立，認為這代表台灣籃球往前邁進一大步。

由楊敬敏發起的職籃工會在今年2月成立後，首屆理監事名單也在今天揭曉，包括理事楊敬敏、林志傑、曾文鼎、蔡文誠、吳岱豪、林宜輝、呂政儒、李德威、洪志善，3名監事則為林力仁、李愷諺、施晉堯，皆為來自PLG的6隊成員，且已有7成PLG球員加入。

楊敬敏在今天記者會上也表示，除了日前已經拜會過PLG聯盟外，休賽季期間也將會拜會另外3大聯盟、協會、球團與政府相關單位，而PLG聯盟執行長陳建州也在個人社群網站上表示樂見職籃工會成立，「因為這代表台灣籃球又往前邁進了一大步。」

陳建州指出，在工會幾位理監事拜會聯盟的時候，聽到了這群黃金世代的資深球員，開始願意為這個環境和下一代的發展成立球員工會，除了感動之外也多了一份感謝，因為這對職業籃球環境是非常重要的里程碑。  

對於未來球員工會與聯盟、球團間的關係，陳建州也說：「聯盟、球團和球員工會其實不會是對立的局面，反而是能以更和諧的夥伴關係，各司其職在各自的崗位上為這個環境努力。期待聯盟、球團、球員、球迷都能用更正向、公平與互相尊重的態度去面對台灣籃球未來的發展。」

PLG 楊敬敏 曾文鼎

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