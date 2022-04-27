籃球／首屆工會扮要角 林志傑：讓孩子放心走上運動業

台北市職業籃球員職業工會在今天正式對外宣告成立，除了理事長由楊敬敏擔任外，9名理事中也含括了林志傑、曾文鼎、蔡文誠、呂政儒等黃金世代球星，其中林志傑透露一開始楊敬敏找他與曾文鼎談論成立工會一事時他就相當贊同與開心，也期待為下一代打造更好的平台、保障與制度，讓孩子能放心的走上運動產業。

職籃工會經過逾10個月籌備後，於今年2月底完成正式會議，並票選出由楊敬敏、林志傑、曾文鼎等「黃金世代」為首的理監事團隊，未來將以PLG、T1、SBL與WSBL等聯盟球員為照顧對象，只要是現役球員都將具有入會資格。

在今天的記者會上，工會理事長楊敬敏也率領理事林志傑、曾文鼎一同出席，其中林志傑談到，去年楊敬敏找他和曾文鼎談論到工會一事時，他就相當開心與贊同，「畢竟打球打快20年，也即將快要退休，希望成立工會能造就一些球員保障跟溝通管道，儘管會有很多像理事長說的艱辛過程，但希望籃球員能夠更團結，互相把這些問題達成共識。」

林志傑坦言，從年輕時打球至今，一開始並沒有很健全的職業聯盟，到現在職籃愈來愈好，所以希望接下來年輕或是有夢想想挑戰職業的選手，能夠得到更多保障，「因為自己也是家長，假如小孩要到職業籃球這一塊，有這麼好的平台和有制度有保障，對家長和球員都能比較放心，讓小孩放心去走運動產業這一塊。」

至於曾文鼎也直言，工會確實是有存在的必要性，既然楊敬敏願意挺身而出，他也就全力支持，「就像（陳）傑憲說的，下一代的事就是從我們這一代開始。」

對於工會的未來期許，曾文鼎也強調，如何讓年輕球員有前例可循是相當重要的，「自己打那麼久籃球，也經歷過換合約、換聯盟階段，每次再談一份新的合約，轉換聯盟的時候都是自己在面對合約的問題，都會遇到大大小小問題，成立工會讓大家團結在一起，年輕球員遇到相同問題可以給建議和意見，可以給他在走這條路時比較順一點，不像我們早期靠自己摸索。」