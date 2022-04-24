T1聯盟／錯過主場連勝 獵鷹不放棄季後賽機會

台南台鋼獵鷹隊今天迎接例行賽主場最終戰，半場還還能和台中葳格太陽隊戰平，但下半場守不住太陽外援何喬登，終場111：119吞敗，不過代理獵鷹總教練兵符的劉孟竹仍肯定球員努力。

「知道這場太陽已經進入季後賽，我們是在爭奪最後一張門票的球隊，太陽今天把季後賽的強度拿出來打，幾名主力都沒休息，雖然輸球但肯定球員表現。」劉孟竹提到，球隊傷兵不少，今天比賽中雖犯了些不該犯的錯，細節處理的經驗度不足，整體內容仍給予肯定。

昨天獵鷹擊敗提前確定例行賽龍頭的高雄全家海神隊，今天主場最終戰本想拚下連勝，送給台南球迷，但事與願違，劉孟竹仍強調球隊不會放棄，「最後兩場，不管洋將或本土都是同樣信念，能抓兩場不會抓一場，全力搶勝。」

呂濟而的10分是獵鷹唯一得分兩位數的本土球員，季中從中信特攻隊被交易到獵鷹的他提到，南部球迷看球賽十分熱情，呼喊聲球員都感受得到，「我之前打客場就覺得這裡氣氛很棒，北部球迷沒太多聲音，台南會怒吼尖叫，這是我覺得很棒的地方，也會盡力打剩下兩場比賽，為台南打出很好成績。」

太陽打下3連勝後，繼續穩住聯盟第2身分，太陽的西班牙籍教頭卡米諾斯表示，季初球隊調整沒到位時，戰績並不好也不被看好，現在漸入佳境，球員信心也有所提升，對季後賽有加分效果。

T1第一個賽季的季後賽採3輪，例行賽第4和第5的隊伍將進行季後挑戰賽，出線隊伍才能挑戰龍頭海神。目前獵鷹和今天輸球的桃園雲豹隊勝場數都是6，不過獵鷹僅剩2場比賽，雲豹還有5場比賽。