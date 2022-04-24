快訊

不只全聯！屈臣氏快篩試劑明上架5萬份

守備出包又吞15K 悍將開季追平最慘紀錄

第一屆台灣籃球名人堂評選委員會成立 資深媒體人楊楚光擔任主委票選工作正式展開

聯合新聞網 / 綜合報導

去年成立台灣籃球名人堂協會為選拔今年首屆名人堂成員，各項工作逐步展開，相繼完成典章制定及提名作業後，於今天在體育署2樓會議室舉行評選委員會成立大會，計有43位委員包括有多年資歷的球員、教練、裁判、相關人士及媒體人組成，由前華視體育主播楊楚光擔任主委，5月將票選出名人堂成員，並於年底進行表揚。

台灣籃球名人堂協會依典章規定成立評選委員會，於今天舉行第一次委會會議，由楊楚光主委主持，獲聘43位委員中有過半數25位出席，協會理事長王信良、副理事長石德忠及典章委員會主委張思敏列席，會中確定票選規則及方式，將於5月完成投票工作

根據「台灣籃球名人堂評選規章」辦法，遴選球員類、教練類、裁判類、球隊類及特殊貢獻類等五大類，今年提名委員會提名四大類（球隊類從缺）18人做為首屆名人堂候選名單。

評選委員兼負首屆名人堂票選重大歷史責任及工作，各委員會中討論熱烈，也針對提名名單有所建議，相關意見都將彙整會在典章委員會再進行討論，讓未來提名更為嚴謹。

評選投票將採通訊記名投票，需投票人數達評選委員三分之二以上，並獲得四分之三的票數才能當選，樹立高標準的入堂門檻規定。票選採取密封作業，將由社會公正人士、律師及本會監事共同進行開票，預計下半年舉行入堂儀式。

台灣籃球名人堂評選委員會成立大會，圖中左二為主任委員楊楚光。(台灣籃球名人堂協會提供)
台灣籃球名人堂評選委員會成立大會，圖中左二為主任委員楊楚光。(台灣籃球名人堂協會提供)

投票 裁判 體育 主播

相關新聞

第一屆台灣籃球名人堂評選委員會成立 資深媒體人楊楚光擔任主委票選工作正式展開

去年成立台灣籃球名人堂協會為選拔今年首屆名人堂成員，各項工作逐步展開，相繼完成典章制定及提名作業後，於今天在體育署2樓會議室舉行評選委員會成立大會，計有43位委員包括有多年資歷的球員、教練、裁判、相關

T1聯盟／高家兄弟合體！高國豪現身獵鷹主場

T1聯盟台南台鋼獵鷹今天迎接例行賽主場最終戰，場邊還出現特別來賓，PLG新竹街口攻城獅當家球星高國豪現身嘉南藥理大學紹宗...

PLG／25分大逆轉！夢想家退領航猿創紀錄

昨天拿到PLG季後賽門票的福爾摩沙台新夢想家，今天演出驚天逆轉，最多落後桃園領航猿25分，半場打完也以20分差距落後，但...

CBA／季後賽激戰廝殺 上海隊洋將：CBA對抗強度高於NBA

上海大鯊魚先前在CBA季後賽第三輪直落三敗給浙江廣廈，球季結束後，上海隊洋將富蘭克林（Jamaal Eric Franklin）於微博發文表示，自己正看著NBABA季後賽，並認為CBA的對抗強度並未輸給NBA。

PLG／次子確診 領航猿林耀宗居隔告假

桃園領航猿今天下午2點半將在台中出戰福爾摩沙台新夢想家，但林耀宗因居家隔離缺陣，成PLG再一位受新冠肺炎疫情影響缺賽的球...

T1聯盟／計分板烏龍 台啤輸球有遺憾

T1聯盟桃園雲豹隊昨天「反客為主」在台北和平館作東迎戰台啤英熊隊，在本土前鋒羅振峰攻下生涯新高的22分，以及洋將吉倫在比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。