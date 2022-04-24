T1聯盟／高家兄弟合體！高國豪現身獵鷹主場

T1聯盟台南台鋼獵鷹今天迎接例行賽主場最終戰，場邊還出現特別來賓，PLG新竹街口攻城獅當家球星高國豪現身嘉南藥理大學紹宗體育館，為效力獵鷹的哥哥高國強加油，留下難得的高家兄弟球場合影照。

高國豪和年長兩屆的高國強，104學年HBL曾寫下冠軍戰兄弟對決的經典戲碼，當時高國強所屬的泰山從資格賽一路連勝，但隊史首冠最後一哩路卻被高國豪領軍的松山中斷，高國豪當年還拿下新人王和MVP，兄弟間的故事甚至被改編成籃球電影。

今天球場再聚首，高國豪身份從球員變觀眾，他笑說心情放鬆又興奮，「這是我第一次賽季到獵鷹主場，這也是他們例行賽最後一場主場賽程，滿期待！」

兄弟倆分屬不同聯盟，賽季期間沒有太多時間相聚，賽前見面立刻熱情擁抱，高國豪也和曾經攻城獅隊友、現效力今天獵鷹對手台中葳格太陽的洋將萊特寒暄一番。

和高國強的HBL對決已是7年前的回憶，高國豪笑說記憶仍深刻，若有機會更希望兄弟倆能再同場，不管是對手或是同隊並肩作戰都期待，「有這機會當然會希望，畢竟很少有兄弟可以一起打球，這會是很快樂、很幸福的事情！」

台鋼獵鷹目前正在為季後挑戰賽資格努力，高國豪也會鼓勵第一年加入職業隊的哥哥，他以自己本季為例，「難免有高低起伏，像我開季也不順，他也是很久沒打，加入職業隊是很大挑戰，我會給他點建議，不用心急，有機會就把握。」

太陽主力也有不少「松山幫」，主控丁聖儒和孫思堯更是和高國豪一起打下冠軍的「綠色神盾」班底，看到熟面孔的高國豪也直呼開心，喊說要找機會找學長們吃飯敘舊。