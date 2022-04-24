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CBA／季後賽激戰廝殺 上海隊洋將：CBA對抗強度高於NBA

聯合新聞網 / 綜合報導
富蘭克林（左）。 圖取自上海大鯊魚隊微博
富蘭克林（左）。 圖取自上海大鯊魚隊微博

上海鯊魚先前在CBA季後賽第三輪直落三敗給浙江廣廈，球季結束後，上海隊洋將富蘭克林（Jamaal Eric Franklin）於微博發文表示，自己正看著NBABA季後賽，並認為CBA的對抗強度並未輸給NBA。

CBA總冠軍戰正如火如荼地進行中，例行賽排名第三的上海隊先前直落3不敵第二的浙江廣廈，雙方四強戰激烈交鋒，各自都有多名球員受傷，富蘭克林突然對此有感而發，在微博更新近況。

富蘭克林發文寫道：「我剛打完CBA季後賽，目前正在關注NBA季後賽。我真的不得不說，CBA的對抗強度高於NBA，所以請給予CBA聯盟中所有的本土球員和外援尊重。」

現年30歲的富蘭克林曾打過NBA，他在2013-14年賽季效力於灰熊、2014-15年賽季效力金塊，其中2014年隨灰熊出戰季後賽，不過並未獲得太多上場機會。

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