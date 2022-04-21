WSBL／台元挑戰國泰霸業 季後賽5月3日登場

第17屆女子超級籃球聯賽（WSBL）賽程進入尾聲，明天開始例行賽最後一個循環，3戰2勝制的季後賽將於5月3日登場，賽事免費入場，提前完成線上報名的球迷還可獲得WSBL球隊卡及季後賽紀念門票，並有機會抽中指定球員的球員卡和選手應援毛巾，邀請球迷朋友們一起「Join the Final」，見證2022WSBL總冠軍的誕生。

3戰2勝制的季後賽直接由例行賽前2的隊伍晉級冠軍戰，排名3、4的隊伍季軍戰碰頭，3戰時間分別是5月3日、5月5日及5月6日，皆在板橋體育館舉行；今年衛冕軍國泰成績依舊獨走，台元緊追，兩隊將在冠軍戰碰頭，台電和電信爭季軍。

季後賽也將頒發年度獎項，年度獎項包含數據類及媒體票選獎項共15座個人獎盃，季後賽第一天頒發數據類年度獎項，包含得分后、抄截后、籃板后、阻攻后及助攻后。

截至第五循環結束，得分后及籃板后由台元新人林蝶以場均17.7分、14.3籃板領先，抄截后、阻攻后則由國泰女籃陳薇安以場均2.3抄截、1.0阻攻排名第一，助攻后由國泰女籃黃凡珊以場均4.7助攻暫居第一名。

5月3日的季後賽開幕戰將邀請到聲林之王第三季的人氣王，同時也是獨立創作歌手王彙筑帶來精彩表演，熱愛籃球的彙筑高中時是田徑隊，大學時是學校系上籃球隊的隊員，平時熱愛爬山，也十分關注台灣籃球，特別是女籃，王彙筑說：「從前都是坐在台下觀賞女籃賽事的球迷，這次能擔任WSBL的開場嘉賓，是很特別也很重要的經驗。希望自己能繼續和台灣女籃一起成長前進！」