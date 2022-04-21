PLG／國王本周守護龍頭地位 聯手傳說對決推主題周

PLG新北國王籃球隊將在23、24日與超人氣手遊《Garena 傳說對決》合作「FIVE FOR MORE」主題周，主場商品部上周推出的「KINGS皇家露營組」持續熱賣中，還將在本周開賣《Garena 傳說對決》聯名商品，讓入場球迷搶先入手。

歷經上周的單洋將主場2場苦戰，率先搶下季後賽門票的國王仍以15勝8負暫居聯盟第一，23日晚間將再次碰頭第2名的新竹街口攻城獅，翌日同一時間對戰鋼鐵人，守護龍頭地位，爭取季後賽主場優勢。

國王將在本周末與《Garena 傳說對決》於五五好團節之際舉行主題周活動，現場將推出傳說對決主題攤位、多人組隊對戰活動、預測得分球員等趣味活動，邀請所有觀眾在主題周一次體驗到籃球及電競共有的熱血氛圍與團隊精神。

在為期2日現場活動中，入場憑票即可領取傳說對決提供的虛寶卡入場禮及聯名拍拍扇，也有機會獲得「阿萊斯特 熱血籃球」造型及各式街頭籃球局內特效，還可以參與賽前預測活動，成功預測首位得分球員，就有機會抽中價值3290元的傳說點券。

除此之外，場外更有「5V5 組隊即刻 參戰」活動，玩家可報名組隊參與比賽，成功拿下冠軍的隊伍可獲得限量聯名商品及傳說對決永久造型虛寶卡。更多內容請持續鎖定《Garena 傳說對決》及《新北國王 New Taipei Kings》 官方粉絲專頁。

結合《Garena 傳說對決》的「5V5競技」概念，國王將在主場商品部搶先推出5款聯名商品，包含「新北國王 x 傳說對決 5v5 雙面穿球衣」、「新北國王 x 傳說對決 寬版黑短Tee」、「新北國王 x 傳說對決 5v5 白短 Tee」以及「新北國王 x 傳說對決 昇華毛巾」。