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UBA／就問怎麼輸？政大公布豪華錄取名單

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
UBA大專籃球聯賽男子組冠軍戰，政治大學74：65擊敗世新大學完成二連霸，球員一同拿著獎盃與冠軍錦旗合影。記者余承翰／攝影
UBA大專籃球聯賽男子組冠軍戰，政治大學74：65擊敗世新大學完成二連霸，球員一同拿著獎盃與冠軍錦旗合影。記者余承翰／攝影

上月剛在台北小巨蛋完成UBA公開男一級2連霸的政治大學，今天公布錄取名單，率光復高中奪下隊史第一座HBL男甲級金盃的MVP陳將双、南山高中主將宋昕澔都入列，不過教頭陳子威強調「錄取不等於報到」，目前只有宋昕澔和吳志鍇較確定會成為政大雄鷹新鮮人。

政大正選包括宋昕澔、南山長人吳志鍇、陳將双和高苑工商羅羽翔，光復「飛人」張俊生備取，其中陳將双是今年HBL男甲級MVP，若是成為雄鷹新生，加上學長林勵、林彥廷和游艾喆，政大就囊括近5年HBL的4位MVP。

陳子威表示，今天公告錄取名單，還要看球員是否報到，目前只有南山2名球員確定加入，加上隊史首冠的MVP張鎮衙畢業，蔡宸綱和王鈞聖決賽前就再沒參與球隊活動，目前本土只有9人，就算加上外籍生，練球也湊不到15人。

「今年人手是比較吃緊，大家都會有表現機會。」陳子威透露，外籍生丁恩迪今年也將畢業，球隊已經有再尋找外籍生補強內線戰力，可能加入的新成員都來自非洲國家，下月30日外籍生將放榜，盼至少能補進2名外援。

宋昕澔高一就是南山主力，還是陳將双心中的今年「最強高中生」；196公分的吳志鍇在HBL明星賽獲得三分球大賽冠軍，加入政大有望補上張鎮衙畢業空缺。

「志鍇身材條件和彈跳力都比鎮衙再好一點，有潛力可以培養。」新學年要率隊挑戰3連霸的陳子威也提到，今年暑假有赴日移地訓練計畫，主控游艾喆也會加入世大運培訓，期待球隊再進化。

宋昕澔 陳將双 陳子威

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