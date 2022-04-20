PLG／帥度第一陳冠全領軍 領航猿男團「TYP情人」出道

桃園領航猿隊將於下周迎接主場2連戰，推出甜蜜系主題活動，由隊長陳冠全領軍，與施晉堯、黃泓瀚、關達祐、盧峻翔、李家慷化身男團「TYP情人」正式出道，並於5月1日賽後開啟演唱會模式，由TYP情人們帶來熱門情歌，用歌聲持續融化你的心，場上也將穿上「橘粉發電機」主題球衣，滿滿粉紅泡泡已準備爆擊桃園市立體育館，與橙客們一起甜蜜過周末。

一改以往運動型穿著，男團「TYP情人」以韓系風格作為改造主軸，陣中老大哥林金榜點評帥氣度，由「澎澎」陳冠全奪下第一名，他說：「澎澎場下髮型常看起來剛睡醒，與今日韓系心型瀏海呈現高度反差，整體造型貌似韓星SJ神童。」關達祐則開玩笑說：「如果澎哥平常這樣穿，應該會有很多人主動要IG帳號。」

對此，陳冠全害羞謙虛說：「大家都蠻帥的啦。」對於本次造型調整，全員都相當滿意，當日形象照拍攝結束，盧峻翔還將黃泓瀚的整身穿搭一併帶走，笑稱：「大家的搭配都太好看了，整個都包下來。」

除了場下韓系男團穿搭外，場上飛行員們也將搭配全新推出的「橘粉發電機」主題球衣登場，以黑色展現修身帥氣時尚，左右織帶搭配粉橘、粉紅雙色點綴，甜美感大升級，中央為率性跳動手寫筆觸的PILOTS字樣，呈現滿滿活力，象徵飛行員們供給戀愛電力不斷電。

領航猿推出「橘粉發電機」主題球衣。圖／桃園領航猿提供

形象照拍攝當日，羅賓森與盧峻翔兩人一改場上霸氣神情，穿上球衣露出可愛趣味的動作表情，活力感爆棚，首次參與視覺拍攝的羅賓森說：「新球衣帶給我一種如海灘陽光的氛圍，非常喜歡這樣正能量的感受。」

本次主題球衣也將於球場航站購物中心現場販售，同場加映帥氣機長陳信安與飛行員、機組人員Pilots Crew人形立牌，採盲抽現場販售，還有機會抽中親簽款，登機前趕緊到航站購物中心逛逛，把握機會將帥氣、可愛身影們帶回家收藏。