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SBL／台銀強勢開局亮麗收尾 輕取璞園寫對戰7連勝

中央社 / 台北16日電
璞園洋將威金斯。圖／桃園璞園提供
璞園洋將威金斯。圖／桃園璞園提供

SBL聯盟排名居次的台灣銀行，今天用30比12攻勢亮麗開局，決勝第4節再用21比13收尾，終場81比61輕取桃園璞園建築，寫下本季對戰7連勝。

SBL超級籃球聯賽本週在台大綜合體育館重啟戰火，今天先由台灣銀行與璞園之戰揭開序幕，傍晚則由裕隆納智捷迎戰聯盟龍頭台灣啤酒。

台銀週四暖機太慢，終場不敵裕隆也從聯盟王座被拉下，今天他們謹記教訓，開賽就先用9比0攻勢向對手下馬威，並利用對手在前4分多鐘就發生5次失誤，一舉將比分拉開。

台銀首節就拉出30比12攻勢，次節領先就達20分大關，璞園不願束手就擒，靠著洋將威金斯（DashaunWiggins）單節攻下11分帶領，半場打完追成31比44。

下半場璞園緊咬比數，始終維持競爭力，前3節打完追到只差12分，可惜決勝節台銀再次靠著嚴防壓制對手火力，再用一波21比13攻勢拉開差距，最終以20分之差甩開璞園糾纏，本季7次交手未嘗敗績。

台銀洋將蓮恩（Ishmael Lane）今天攻下全隊最高的21分與12籃板，潘祥偉則攻下次高的14分，全能洋將艾爾文（Zak Irvin）繳出12分、9助攻與7籃板。

璞園則以洋將威金斯的28分最高，不過他也發生全場最多的8次失誤，另一名洋將阿肯（C.J Aiken）則有10分、13籃板與5阻攻。

另一場裕隆與台啤之戰，裕隆洋將瓊斯（TorrenJones）轟下全場最高的22分，搭配12籃板，加上另一名洋將夏普（Walter Sharpe）也有15分、10籃板與6阻攻，終場以70比59擊敗聯盟龍頭台灣啤酒。

璞園 SBL 台啤

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