SBL／謝宗融例行賽、張博勝賽季報銷 台銀仍想拚龍頭

仍在為季後賽卡位的台銀隊，在上周戰績追上台啤隊後一度登上龍頭寶座，儘管今天以11分差距不敵裕隆隊後，又把寶座交還給台啤，但總教練陳國維也直言仍希望能力拚隊史首度的例行賽戰績龍頭位置，也期待謝宗融、王泰傑等傷兵能在季後賽歸隊。

本賽季奪冠呼聲相當高的台銀，在上周擊敗九太隊後戰績追上台啤登上龍頭寶座，不過在未確定季後賽對戰組合的情況下，台銀仍是步步為營，在今天不敵裕隆又落居第2名後，台銀總教練陳國維直言，仍期待在最後3周賽事力拚隊史首次的例行賽戰績第一名。

陳國維指出，球隊目前仍有3名傷兵，其中老將張博勝因為腰傷賽季已確定報銷，至於腳踝舊傷復發的謝宗融，日前剛完成第3劑的PRP注射，將在未來幾天觀察後評估他的狀況，期待他能在季後賽歸隊，至於腳跟撕裂的王泰傑，則確定能在季後賽開打前回到球場。

對於今年季後賽對戰組合，陳國維也坦言相較於台啤和九太，目前排名第3名的裕隆確實是對台銀來說較難纏的對手，「接下來大家也都會為季後賽的對手來努力，這一季我們打九太和台啤比較有心得一點，而裕隆夏普加入後，他是一名相當全面的球員，不過今天我們守他算是首得不錯。」

相較於前3名的台銀、台啤和裕隆戰力較為完整，第4名的九太在洋將杰倫（Jalen Robinson）返美奔喪後，目前僅能以單洋將陣容應戰，儘管九太仍希望能等待杰倫歸隊，也有機會透過「李恩條款」進行洋將更替，但洋將戰力的不確定性，將成為他們進入季後賽後的一大劣勢。